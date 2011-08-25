Дорогие друзья!

Если вы оказались на этом сайте, то, скорее всего, вы – родители замечательного крохи, и беспокоитесь о том, чтобы ваш малыш (или малышка) вырос сильным, гармонично развитым, и, конечно, счастливым. В каком-то смысле вам повезло – сейчас общество и наука более, чем когда бы то ни было, располагают информацией о том, как осуществить вашу мечту. Если еще какие-нибудь 20-30 лет назад семья считала своим долгом вырастить «нормального» члена социума, то сейчас больше внимания уделяется раскрытию индивидуальности ребенка и установлению с ним глубоких, по-настоящему искренних отношений.

Мы очень надеемся, что наш ресурс окажется вам полезен. В интернете сейчас масса информации о детях, уходе за ними и воспитании. Тем не менее, найти среди нее что-то действительно вменяемое не так-то просто: в основном все статьи представляют собой художественную переработку (или откровенный плагиат) материалов одних копирайтеров другими копирайтерами. Мы постарались создать максимально информативный сайт, материалы для которого пишутся на основе работ ведущих педиатров, социологов, психологов (ссылки на сами работы вы найдете на странице наши источники).

В соответствующих разделах вы найдете исчерпывающую информацию по уходу, воспитанию, развитию карапузов от 0 до 1 года, малышей от 1 до 3 лет и детишек 3-7 лет. Уход за новорожденным и развитие навыков малыша, грудное вскармливание и введение прикорма, режим дня и здоровье детей; как приучить ребенка к горшку, как научиться понимать свое чадо и развить его способности – это далеко не все темы, которые освещаются на сайте. Все разделы и рубрики постоянно пополняются, и, если вам захочется следить за нашими обновлениями, рекомендуем вам подписаться на нашу RSS-ленту. Также информацию о новых публикациях вы можете получать на свою электронную почту.